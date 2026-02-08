Se necesitan más mujeres en las ciencias

Las escuelas de todos los niveles y las instituciones de Educación Superior deben trabajar más en estrategias que motiven a las niñas, adolescentes y jóvenes a estudiar una carrera en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para cerrar las brechas que prevalecen en estas áreas.

Andrea Venegas Sandoval, profesora-investigadora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), indicó que este es uno de los objetivos de la Red de Mujeres Científicas en Educación Ambiental y Sísmica para la Gestión de Riesgos (Remasur).

Objetivo

Es un conjunto de mujeres que busca colaborar desde diferentes espacios educativos e institucionales y estados del país, como Ciudad de México, Morelia, Quintana Roo, Chiapas y otras.

Destacó que desde la Licenciatura en Ciencias de la Tierra, que se imparte en la universidad, buscan llamar la atención de las estudiantes, ya que quieren ser un espacio de mentoría entre mujeres, así como lograr que mujeres adolescentes se interesen por este tipo de carreras.

Consideró que se ha avanzado de forma importante en una paridad de género en estas carreras, pero es necesario seguir involucrando a más mujeres, por eso aprovechó para recordar que se mantiene abierta la convocatoria de nuevo ingreso de la licenciatura, bastante pertinente y cada vez más necesaria.

Equilibrio

“Afortunadamente sí tenemos una buena proporción de mujeres en nuestra licenciatura, prácticamente está equilibrado 50-50, pero no dejamos de abordar el tema”.

Indicó que de manera reciente realizaron el conversatorio Voces de Mujeres Científicas: Educación Ambiental y Divulgación de Riesgo Sísmico, con el objetivo de analizar el papel de la educación ambiental en México, así como la divulgación científica en la comprensión y gestión del riesgo sísmico.