Se oponen al ingreso de regidores plurinominales

Este viernes, en medio de un clima de inconformidad social, habitantes de Altamirano impidieron el ingreso de los regidores plurinominales Hilda Montoya y Alfredo Torres.

Esto luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech) emitiera resolución en el Juicio de la Ciudadanía 028/2025, relacionado con presunta obstrucción al ejercicio del cargo, violencia política y violencia política en razón de género, señalando como responsable al presidente municipal de dicho ayuntamiento.

Sentencia

La sentencia permitiría que los mencionados regidores retomaran sus cargos en el cabildo; sin embargo, la ciudadanía se opuso rotundamente y bloqueó el acceso al Ayuntamiento, argumentando que “no olvidan lo sucedido” y acusando a los implicados de estar ligados a hechos de violencia ocurridos en el municipio.

Los pobladores señalan que Hilda Montoya y Alfredo Torres son personas cercanas a Gabriel Montoya Oseguera, a quien acusan de estar detrás de los asesinatos y levantones ocurridos el 7 de septiembre y octubre de 2024, así como el homicidio del 8 de agosto de 2023.

Además, denunciaron un presunto desfalco millonario en el DIF Municipal, ocurrido durante la gestión de Hilda Montoya, el cual —según los habitantes— no ha sido investigado por la Auditoría Superior del Estado.

Entre consignas y carteles, los pobladores pidieron la intervención del Gobierno del Estado para evitar que “regrese la violencia y el desorden al pueblo”.

“No queremos que vengan a desestabilizar nuevamente Altamirano”, expresaron los manifestantes, quienes insisten en que se haga justicia y se esclarezcan los hechos de violencia que han marcado al municipio.