Se organizan para cuidar al Arco del Tiempo

El Centro Ecoturístico Arco del Tiempo es la formación natural más grande del mundo en su tipo. Su conservación demanda el trabajo colectivo de autoridades y comunidades, particularmente en la actual temporada de lluvias donde hay baja presencia del turismo.

Acciones

De esta manera, buscando ejercer un turismo responsable con el medio ambiente e incentivar la participación de las comunidades en el fortalecimiento de una reserva natural viva, se realizaron trabajos para construir marcos normativos que protejan la Reserva El Ocote, en Chiapas.

Las autoridades de la Comisión Nacional de vAreas Naturales Protegidas (Conamp) explicaron que, tras nueve meses de trabajo continuo, concluyeron formalmente las actividades del proyecto: “Turismo de Naturaleza como Estrategia de Gestión”, en la colonia General Lázaro Cárdenas, comunidad que opera el Centro Ecoturístico Arco del Tiempo.

Explicaron que desarrollaron el ordenamiento de la actividad turística local, la capacitación a los prestadores de servicios de la zona y la diversificación de la oferta turística, además de la elaboración del reglamento del centro ecoturístico.

Asimismo, se presentaron los resultados, así como la entrega formal del reporte final y la base de datos recabada.

Trabajo conjunto

Las acciones fueron coordinadas por la Organización Eizia AC y la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, con financiamiento a través del Fondo de Conservación El Triunfo A.C., en colaboración con el Ayuntamiento de Cintalapa y guías turísticos, en beneficio directo de las familias locales.

Con la culminación de este proyecto se promueve la participación activa de la comunidad en el desarrollo sustentable y se fortalecen las alianzas estratégicas entre instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el sector empresarial turístico y las organizaciones civiles.