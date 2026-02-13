Se pagarán impuestos por usos de plataformas

Los servicios privados de plataforma que se brinden, ahora tendrán que pagar un impuesto debido a los ajustes marcados en la ley, enfatizó Julio César Moreno Méndez, líder del sector transporte en la entidad.

Comentó que entraron en vigor nuevas disposiciones en el tema del transporte, por lo que reconoció el actuar de la administración estatal que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar para generar una mejor competencia en la modalidad de taxi.

El Decreto 201, publicado en el Periódico Oficial del Estado, señala que en el caso del servicio de plataforma las unidades registradas no pueden hacer base o sitio para prestar el servicio y tienen prohibido usar de manera indebida la vía pública.

Moreno Méndez dijo que es momento de que se aplique el Decreto, documento esperado por los concesionarios, toda vez que el gremio de taxis fue afectado de una manera considerable ante la falta de regulación en los servicios de plataforma.

Lo publicado indica que en el caso de personas morales, para la expedición de la Constancia de Registro deben de cumplir con una serie de requisitos.

Algunos son el pago de derechos, póliza de seguro con cobertura amplia, además de desembolsar el 1.5 % antes de impuestos del total pagado por cada viaje que se realice.

Personas físicas

En el caso del vehículo de una persona física, también se tienen que cumplir con certificados de aptitud, el pago de derechos, entre otros.

Lo que resta, enfatizó Moreno Méndez, es aplicar el Decreto y que siga el trabajo de la autoridad para la mejora del transporte.

El líder del sector aprovechó el espacio para destacar las acciones que realiza el gobierno del estado en materia de seguridad, por eso el gremio está contento de que haya mejores condiciones con la aplicación de la ley.