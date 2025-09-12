Se pierde el 89 % de la vegetación en el Soconusco

La deforestación se ha convertido en un problema que afecta a la región del Soconusco, expresó el científico Vicente Castro Castro, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

De acuerdo a estudios estima que en los últimos 30 años se ha perdido el 89 % de la vegetación original.

Expuso que la deforestación se ha intensificado en los últimos años debido a la necesidad de áreas para producir alimentos y a la invasión de áreas arboladas por parte de personas, situación que agrava los problemas climáticos.

Reporte

Agrega que “según la Secretaría de Medio Ambiente se ha perdido el 89 % de la vegetación original en la región del Soconusco, quedando solo un 11 por ciento. La mayoría de dicha vegetación restante se encuentra en las áreas naturales protegidas”, abundó.

Apuntó que la deforestación es un problema que afecta a toda la región, tanto en la zona alta como en la zona baja de Tapachula.

En el caso de la zona alta la perdida vegetal es alarmante debido al saqueo de maderas preciosas, mientras que en la zona baja se debe a la invasión de áreas para nuevos asentamientos humanos.

Indicó que en los últimos 10 años la tasa de deforestación ha sido entre un 10 al 40 por ciento anual en las áreas boscosas, lo que ha generado graves repercusiones en el medio ambiente, como la erosión del suelo, la pérdida de fertilidad de la tierra y la disminución de la capacidad de absorción de dióxido de carbono.

Puntualizó que esta situación ha generado problemas de salud, como la proliferación de mosquitos, y ha afectado la disponibilidad de agua para consumo humano en la región, por lo que es fundamental que se tomen medidas para proteger nuestra naturaleza.