Se pierden hasta 129 horas al año en el tráfico

Una persona que habita la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez pierde en promedio un total de 129 horas al año en el tráfico, es decir, más de 5 días, lo que se traduce en un costo per cápita anual de cinco mil 486 pesos por ciudadano.

En total, se pierde 1.6 mil millones de pesos al año por este problema, según el estudio “Costo del Tráfico” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Lista

De las 44 zonas metropolitanas de todo el país, la de Tuxtla Gutiérrez, conformada por cinco municipios, ocupó el lugar 26 en la lista de las más caras para sus habitantes por el costo que genera la concentración de automóviles.

Es decir, el ranking en el que se ubica está en un punto medio, no es de las peores, pero tampoco está entre las mejores.

Transporte público y particular

El mayor peso del tráfico lo padecen los usuarios del transporte público, pues el 58 por ciento de la población que conforma la zona se mueven en este medio, mientras que el 42 por ciento restante usa automóvil particular.

El costo también implica una variación, el transporte público genera 1.1 mil millones de pesos en pérdidas al año, frente a los 0.5 mil millones del vehículo privado.

Cada persona en el primero gastan seis mil 383 pesos anuales y los segundos, cuatro mil 268 pesos. Estas cifras muestran que moverse en camión o combi sale más caro en tiempo y en bolsillo que usar auto propio.

Tiempo perdido

En tiempo, quienes usan el transporte público pierden 150 horas al año, mientras que los automovilistas pierden 101 horas.

Ir al trabajo es el traslado que más tiempo consume, quienes usan las unidades públicas tardan en promedio 45.2 minutos, y quienes van en auto, 32.4 minutos.

Para llegar a la escuela, los tiempos son menores: 25.9 minutos en transporte público y 15.1 minutos en vehículo privado.

Dentro de la zona, el municipio más congestionado es Tuxtla Gutiérrez, mientras que Berriozábal es el menos afectado.

En total, la congestión vehicular hace que se pierdan 25.3 millones de horas al año en transporte público y 11.5 millones en vehículo privado.