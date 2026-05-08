Se pierden lenguas zoque, tsotsil y tseltal

Derivado del temor a la exclusión y discriminación, las infancias y adolescencias de Chiapas están dejando de hablar las lenguas originarias, una problemática que está analizando la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), a través de un estudio en aproximadamente 10 municipios en la entidad que busca la revitalización de las lenguas zoque, tsoszil y tseltal.

Así lo explicó María Espinosa Villatoro, investigadora nacional por la Secihti y docente de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), quien detalló que este proyecto, denominado “Memorias sobre Nuestra Lengua”, busca la revitalización de las lenguas originarias.

Motivos

Inicialmente, dijo, se ha identificado una brecha social y cultural, derivada de que las infancias y adolescencias no quieren hablar lenguas originarias y los padres tampoco las están enseñando.

En un primer momento, el estudio revela que los motivos son el temor a la exclusión social, discriminación y migración, entre los mismos habitantes de sus comunidades indígenas y/o miembros de ciudades a las que viajan los hablantes por motivos principalmente laborales y educativos.

No obstante, se ha ahondado en el estudio de este fenómeno para conocer las causas específicas, mediante un estudio en municipios diversos como: Venustiano Carranza, Zinacantán, Chamula, Tapalapa, Chalchihitán, entre otros.

Este proyecto de incidencia social busca identificar en un primer momento la situación actual de las lenguas zoque, tsotsil y tseltal en Chiapas a partir de la transmisión intergeneracional, conocer las causas e incidir en la revitalización lingüística.

Al finalizar, la docente miembro de la Dirección de Investigación y Postgrado (DGyP) y adscrita a la Facultad de Contaduría y Administración de la benemérita institución, recordó que en este ejercicio de permanencia el papel de la mujer es de vital importancia.

Muestra de ello es que de manera reciente, en el marco de la Convención Internacional 2026 del Colectivo 50+1, celebrada en Stresa, Italia, fue reconocida su aportación a la importancia del fortalecimiento de la participación de las mujeres y las juventudes en las tomas de decisiones.