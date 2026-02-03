Se planea vacunar en un mes a toda la ciudad: Ángel Torres

La capital chiapaneca tiene como meta vacunar a toda su población en un mes, mediante la estrategia de Casa por Casa para frenar un brote de sarampión que, de acuerdo a las autoridades estatales, se encuentra controlado, así lo detalló el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro.

El alcalde precisó que el arranque de la campaña masiva se realizó en coordinación con la Secretaría de Salud estatal, atendiendo las recomendaciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Las brigadas están integradas por personal municipal, estatal e IMSS-Bienestar, quienes desde hace varios días iniciaron un “peinado” por la ciudad para aplicar la vacuna; se estima que se visite un aproximado de 175 colonias.

“Se está hablando de que ya estamos en el orden del estado por el millón de vacunas”, explicó Torres Culebro, enfatizando que la cantidad será suficiente para garantizar la tranquilidad de las familias.

Llamado

Al mismo tiempo, el edil hizo un llamado a la población menor de 39 años a vacunarse, debido a que este sector es considerado como el que podría verse más afectado por la enfermedad.

El edil aclaró que la operación no se limitará a escuelas o espacios públicos, sino que será un barrido general, “es casa por casa, manzana por manzana, colonia por colonia, porque vamos a llegar a toda la ciudad”, afirmó.

Sobre imponer medidas sanitarias en espacios públicos o en comercios afirmó que será la Secretaría de Salud estatal quien lo determine; sin embargo, aseguró que la única medida para prevenir esta enfermedad es la vacunación.

De acuerdo a datos de Salud estatal se ha reportado la aplicación de 13 mil 200 vacunas en Tuxtla Gutiérrez, por lo que la campaña de barrido casa por casa continúa.