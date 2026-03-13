Se podrá seguir exportando camarón a EE. UU.

Durante el 2025, fueron capacitados en talleres de construcción y uso correcto de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET) y de Peces (DEP) 74 personas que fabrican redes y mil 227 personas tripulantes de la pesquería del camarón en estados como Campeche, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, por lo que México podrá seguir exportando camarón a Estados Unidos.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), dio a conocer que México logró 93 % de calificación de comparabilidad para la exportación de camarón al vecino país, luego de cumplir satisfactoriamente con la normatividad de sustentabilidad.

En el caso de Chiapas, se posiciona como un productor relevante de camarón en el Pacífico mexicano, destacando tanto por la pesca ribereña como por la acuacultura, alcanzando cifras significativas de volumen; se ha mantenido entre los 10 principales productores del país en el ámbito pesquero y acuícola general.

La producción de camarón en el estado proviene de la combinación de la pesca de altamar, la pesca ribereña y la acuacultura, impulsada por Conapesca para aumentar la producción nacional.

De acuerdo con el organismo federal, cada año, el Departamento de Estado norteamericano publica en su registro federal a los países interesados en ingresar camarón a su mercado, los cuales cumplen con la comparabilidad en acciones y programas para evitar la captura incidental de tortugas.

Este resultado es de suma importancia, al dejar de manifiesto la sostenibilidad de la actividad pesquera en México. Para cuidar del crustáceo y el ecosistema marino, Conapesca mantiene activo el Programa de Concientización y Capacitación en la Construcción, Instalación y Operación de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET) y de Peces (DEP).