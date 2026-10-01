Se podría formar nuevo ciclón tropical: AMC

La Agencia Meteorológica de Chiapas (AMC) informó que se mantiene en vigilancia una “nueva zona de inestabilidad que podría desarrollar un ciclón tropical”.

El alertamiento es preventivo y dirigido a los estados del sureste mexicano para tomar las precauciones y estar atentos al desarrollo, que tiene un 20 % de convertirse en ciclón en los próximos siete días.

El Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez advierte que continuarán las precipitaciones en el orden de los 50 a 75 mm en gran parte del territorio chiapaneco.

Ya por día, este jueves y viernes se esperan las lluvias más importantes en las zonas sur y este del estado, donde tormentas, fuertes vientos y crecientes de ríos podrán ocurrir.

Es la zona de la costa la que ha sufrido los mayores acumulados de lluvia en los últimos cinco días de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con registros como el de Pijijiapan con acumulados de 229.6 mm, o el de Tapachula con 208.5 mm, ambos en el top 10 de los mayores acumulados nacionales.

Está pronosticado el ingreso del primer frente frío o sistema frontal de la temporada, se acercará y recorrerá el norte del país durante el fin de semana, es muy probable que no alcance a llegar a Chiapas dado un sistema ciclónico que se establecerá sobre el territorio; sin embargo, no se está exento de que el escurrimiento alcance el territorio y se sientan vientos del norte hacia inicios de la próxima semana.

Es de recordar que se esperan 56 frentes fríos en esta temporada, y que para la entidad representan un aumento en las precipitaciones.