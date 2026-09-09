Se pone en marcha el Reto Marte Unach

El Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez fue sede del Reto Marte Unach 2026, una iniciativa internacional que por primera vez se desarrolla en Chiapas y que reunió a estudiantes de distintos perfiles académicos para enfrentar los desafíos que implicaría una futura vida en el citado planeta.

La secretaria General de la Unach, María del Carmen Vázquez Velasco, en representación del rector Oswaldo Chacón Rojas, encabezó la inauguración de esta actividad, cuyo propósito es impulsar la innovación, el pensamiento científico, el trabajo en equipo y la generación de soluciones creativas.

Durante su intervención, Vázquez Velasco destacó que el desafío demuestra que en Chiapas existe talento, imaginación y creatividad, además de representar una oportunidad para que estudiantes y docentes exploren escenarios sobre la vida fuera de la Tierra y se planteen cómo sería el futuro en el llamado “planeta rojo”.

Es una competencia

En el reto participan 180 estudiantes destacados y 30 docentes mentores de 18 unidades académicas de la Unach, quienes integrarán equipos multidisciplinarios para trabajar bajo el formato de hackathon, una competencia intensiva en la que los participantes deben desarrollar prototipos y soluciones en un periodo limitado.

Además del desafío académico y tecnológico, el proyecto contempla una ruta de proyección internacional, dado que el equipo ganador tendrá la posibilidad de avanzar a las siguientes fases en Getafe, Comunidad de Madrid, España, y participar en “The Grand Jam”, programado del tres al cinco de noviembre de 2026.

Al acto protocolario asistieron el secretario académico, Florentino Pérez Pérez; el coordinador de las Jornadas por las Humanidades, Jorge Ezma Bazán; la directora General de Marca Unach, Susana Sosa Silva, y el secretario académico de la Universidad Politécnica de Chiapas, Alberto Alonso Farrera.

Con el Reto Marte Unach 2026, la institución busca fortalecer la formación interdisciplinaria y colocar a sus estudiantes ante retos que demandan creatividad, conocimiento científico y capacidad para construir soluciones frente a escenarios futuros.