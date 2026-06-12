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ChiapasTuxtla

Se prepara Chiapas para lluvias intensas

Junio 12 del 2026
En la capital, existen diversas zonas con riesgo de inundación. CP
En la capital, existen diversas zonas con riesgo de inundación. CP

La temporada de lluvias comenzará a sentirse con fuerza en Chiapas durante este fin de semana. De acuerdo con el pronóstico meteorológico nacional, la interacción de la onda tropical número 6 con canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México provocará lluvias muy fuertes en varias regiones del estado.

Para este 12 de junio se esperan precipitaciones intensas, de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en el norte, este y sur de Chiapas.

Riesgos

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, condiciones que elevan el riesgo de deslaves en regiones montañosas, encharcamientos urbanos e inundaciones en zonas bajas.

En Tuxtla Gutiérrez, donde ya se registraron fuertes vientos y tormentas durante mayo, el ayuntamiento mantiene recorridos preventivos para identificar árboles en riesgo y puntos vulnerables a inundación. 

Costa y región Sierra

El pronóstico también contempla mar de fondo de hasta dos metros en las costas de Chiapas, por lo que se recomienda precaución a pescadores y prestadores de servicios turísticos en municipios como Tapachula, Tonalá y Pijijiapan.

En regiones como la Sierra, Norte y Selva, las autoridades estatales pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar ríos o arroyos durante las lluvias. También se recomendó revisar techos, retirar objetos que puedan caer con el viento y tener a la mano documentos y números de emergencia.

Temperaturas elevadas

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará caluroso en gran parte del estado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 40 grados Celsius, especialmente en zonas costeras y del valle central.

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