Se prepara Chiapas para lluvias intensas

La temporada de lluvias comenzará a sentirse con fuerza en Chiapas durante este fin de semana. De acuerdo con el pronóstico meteorológico nacional, la interacción de la onda tropical número 6 con canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México provocará lluvias muy fuertes en varias regiones del estado.

Para este 12 de junio se esperan precipitaciones intensas, de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en el norte, este y sur de Chiapas.

Riesgos

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, condiciones que elevan el riesgo de deslaves en regiones montañosas, encharcamientos urbanos e inundaciones en zonas bajas.

En Tuxtla Gutiérrez, donde ya se registraron fuertes vientos y tormentas durante mayo, el ayuntamiento mantiene recorridos preventivos para identificar árboles en riesgo y puntos vulnerables a inundación.

Costa y región Sierra

El pronóstico también contempla mar de fondo de hasta dos metros en las costas de Chiapas, por lo que se recomienda precaución a pescadores y prestadores de servicios turísticos en municipios como Tapachula, Tonalá y Pijijiapan.

En regiones como la Sierra, Norte y Selva, las autoridades estatales pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar ríos o arroyos durante las lluvias. También se recomendó revisar techos, retirar objetos que puedan caer con el viento y tener a la mano documentos y números de emergencia.

Temperaturas elevadas

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará caluroso en gran parte del estado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 40 grados Celsius, especialmente en zonas costeras y del valle central.