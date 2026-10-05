Se prepara el sector ganadero para el próximo año

Alfredo D’Argence, presidente de la Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado de Chiapas, confirmó que la ganadería en la entidad vive un periodo de recuperación, con un hato calculado en 1.6 millones de cabezas de ganado, aunque el próximo periodo de sequía podría afectar el alimentos de los animales.

Asimismo, el empresario destacó que, pese a periodos de crisis sociales, económicas, de inseguridad y sanidad, la ganadería chiapaneca se mantiene de pie gracias a la capacidad de resiliencia de sus productores, su fortaleza productiva y calidad genética desarrollada durante generaciones.

Sector

Señaló que Chiapas cuenta con un hato superior a 1.6 millones de cabezas de ganado y alrededor de 85 mil unidades de producción; además, durante 2025 alcanzó una producción aproximada de 116 mil toneladas de carne en canal y 472 millones de litros de leche.

Subrayó que esta capacidad productiva y genética sustenta la incorporación del sector a Marca Chiapas para respaldar su origen y calidad, agregar valor y ampliar sus oportunidades de promoción y comercialización.

La actividad representa 31 por ciento del producto interno bruto de las actividades primarias. Sin embargo, dijo que se han iniciado acuerdos entre las diversas asociaciones y las autoridades para enfrentar de la mejor manera la sequía anunciada para el 2027.