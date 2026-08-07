Se preparan para nuevo Récord Guinness

Chiapas podría romper otro Récord Guinness el próximo 29 de agosto, cuando se lleve a cabo la elaboración de la bola de quesillo (queso en hebras) más grande del mundo, evento para el que se están preparando las autoridades estatales y del municipio de Pijijiapan.

Sobre el tema, el titular de la Secretaría de Turismo en Chiapas, Segundo Guillén, informó de una reunión que sostuvo con el alcalde de Pijijiapan para supervisar las pruebas que se están realizando.

Este proyecto ha sido impulsado por la presente administración, y uno de los propósitos es que haya desarrollo en la región a través del quesillo, un producto que también aporta identidad.

“Este esfuerzo no solo permitirá visibilizar la extraordinaria capacidad productiva de nuestras familias, sino también consolidar al queso de hebra como un producto emblemático de origen chiapaneco y orgullo de México”, escribió en sus redes sociales Segundo Guillén.

Fue en agosto de 2023 cuando se llevó a cabo el primer evento relacionado con un Récord Guinness de quesillo en la zona. El peso total en ese año fueron de 558 kilogramos del producto.

La hebra más grande del mundo, que requirió del apoyo de varias empresas, se elaboró en un aproximado de cuatro horas de trabajo hasta conseguir el objetivo.

Pijijiapan es un municipio ubicado en Chiapas, en donde miles de familias dependen de la elaboración de este y otros productos, entre ellos quesos de diversas variedades y sabores, además de cremas.

Instituciones

El secretario de Turismo, a través de su mensaje en redes sociales, agregó que se construye una ruta de agroturismo para que se conecte la producción, la cultura y la experiencia del visitante.

Todo esto busca que también exista derrama económica en las comunidades que dependen del quesillo, así como enaltecer el valor de dicho producto.

“En la Nueva ERA, el turismo también se construye desde el campo, fortaleciendo nuestras raíces para convertirlas en oportunidades de bienestar y prosperidad para las y los chiapanecos”, enfatizó Segundo Guillén.