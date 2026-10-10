Se preparan para Olimpiada de Matemáticas

Un total de seis estudiantes que participaron en la Delegación Chiapas de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que participaron en el décimo Concurso Nacional para Educación Básica, están preseleccionados para ir a la Olimpiada Internacional del próximo año, que será en Bulgaria.

Sergio Guzmán, delegado de la Olimpiada en la entidad, comentó que en la nacional las y los niños ganaron medallas de oro y de plata, “ya sea individual o por equipos, ellos irían al internacional, que tiene tres niveles, nivel uno, de primaria, nivel dos y tres, de secundaria”.

Detalló que los niños de nivel dos y tres van a competir por cuatro lugares a nivel nacional para ir al internacional y los de nivel uno también competirán por otros cuatro lugares.

Entrenamiento

El comité nacional los convoca a entrenamientos para realizar diversos exámenes, en diferentes estados de la República, por lo general hay uno en Guanajuato; los alumnos tienen que ir a ese estado y reciben alimentación y hospedaje.

“En cada entrenamiento van pasando los mejores puntajes, se hacen aproximadamente seis entrenamientos. Las familias de los niños solo costean el traslado, pero aun así es un gasto porque son varias sesiones”.

Sergio Guzmán detalló que, el año pasado no logró ir nadie de Chiapas a competir, pero el año antepasado sí fue un niño a Vietnam, hace tres años un niño a la India, es decir, el estado si ha tenido representación cada año a excepción de 2025. Para el 2027 hay altas posibilidades que vaya más de uno a la internacional.