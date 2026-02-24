Se presentó docente chiapaneco en la Nasa

Jesús Villamontes Sánchez tuvo una representación destacada en el Space Exploration Educator Conference (SEEC) 2026, uno de los foros de educación y exploración espacial más importantes a nivel mundial, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de la NASA en Houston, Texas.

Semblanza

Villamontes Sánchez es docente de la Telesecundaria 764, ubicada en la comunidad San Isidro las Banderas, en el municipio de Pantepec. Su participación en este evento internacional es el resultado de la acreditación obtenida durante el Encuentro Nacional Docente celebrado en Tampico, Tamaulipas, donde además fue distinguido con la Medalla Misión Educativa MX.

Con este nombramiento, Villamontes Sánchez se convierte en el primer chiapaneco en recibir esta certificación y formar parte de la Misión Educativa MX en la NASA, un logro que adquiere especial relevancia dado el contexto de marginación y rezago educativo del que proviene.

Impulso

Expuso que en la región donde imparte clases es una de las 100 con mayor marginación en el país, una realidad que, lejos de ser un obstáculo, el maestro define como el motor que impulsa su vocación.

“Creo firmemente que la ciencia y la tecnología, cuando se comunican con sentido humano y pertenencia social, tienen el poder de abrir horizontes, dignificar comunidades y sembrar esperanza en las nuevas generaciones”, expresó el docente, originario del municipio de Rayón.

La asistencia del profesor Villamontes a este evento internacional no solo representa un reconocimiento a su labor, sino que abre la puerta a un proyecto de mayor alcance.

Divulgación científica

El educador se ha propuesto colaborar activamente en la divulgación científica en el estado, con la meta de conformar una delegación amplia de docentes chiapanecos que puedan participar en la edición SEEC 2027, programada en febrero de ese año.

“Si desde una comunidad con grandes desafíos fue posible alcanzar esta oportunidad, estoy convencido de que, unidos, podemos llevar a muchos más docentes chiapanecos a representar con dignidad y excelencia a nuestro estado y a México”, concluyó.