Se privilegia familia antes que diversidades sexuales

La diputada local María Isabel Rodríguez ratificó su visión parlamentaria representativa al exponer la voz de los chiapanecos que privilegian el interés superior de las infancias y las personas con discapacidad, respetando la participación de las diversidades sexuales.

En el marco de la reciente polémica por una declaración donde defendió a la familia por encima de la diversidad sexual, explicó que respeta todas las diversidades, incluso cuando no comparta en lo general algunas de sus demandas, pero sí coincide en lo vital, en que todas y todos deben tener garantizados sus derechos.

Primordial

Sin embargo, desde su visión y la de miles de chiapanecos que le han manifestado su respaldo, la familia, los niños y el fortalecimiento del tejido social deberán ser privilegiadas, sostuvo.

“Miles de chiapanecos coinciden con mi postura, cuidar la familia, los niños, las personas con discapacidades deberán ser privilegiados”.

Por ello, expuso la legisladora, mantendrá su postura de respeto y ejercicio legislativo plural en el Congreso, la casa de todas y todos los chiapanecos.