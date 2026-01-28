Se pronostica descenso de temperatura en región Altos

La Secretaría de Protección Civil (PC) de Chiapas informó sobre la probabilidad de la presencia de heladas a partir de este jueves, en especial en la región Altos Tsotsil-Tseltal, donde podrían tener temperaturas entre 8 °C y hasta 2 °C, las cuales estarían prolongándose hasta los primeros días de febrero.

Además de la región Altos, se prevén temperaturas por debajo de los 10 °C en las regiones Meseta Comiteca Tojolabal, Frailesca, Selva Lacandona y Sierra Mariscal.

Estas bajas temperaturas y heladas se producirán debido a que las condiciones de cielo despejado en zonas altas durante la noche y madrugada permiten que el calor se escape rápidamente de la superficie; además, las nuevas aportaciones de aire frío sobre el sureste mexicano reforzarán estas condiciones. En consecuencia, se espera un ambiente frío a muy frío durante la madrugada en gran parte de la entidad.

Por regiones

En tanto, un nuevo frente frío incrementará el potencial de lluvias el sábado 31 de enero. Se pronostican lluvias intensas (75 a 150 mm) en las regiones Norte, De los Bosques y Tulijá Tseltal Chol; lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Mezcalapa, Maya y Selva. Mientras su masa de aire frío favorecerá un descenso en la temperatura y evento de “Norte”, con rachas de 50 a 60 km/h en Valles Zoque, Metropolitana y Frailesca; y de 70 a 80 km/h en Istmo-Costa.

Ante este escenario, el Sistema Estatal de Protección Civil (PC) exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones y seguir las siguientes indicaciones: abrigarse de manera adecuada, utilizando varias capas de ropa y prestando especial atención a niños y adultos mayores.

Evitar el tránsito por caminos rurales y zonas de sierra ante la baja visibilidad por bancos de niebla y terrenos resbaladizos. Abstenerse de cruzar cauces de ríos, arroyos y vados. No acercarse a postes o cables de electricidad y evitar el uso de equipos electrónicos durante tormentas eléctricas.