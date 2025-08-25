Se pronostican lluvias intensas para Chiapas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico alertando sobre la llegada de lluvias fuertes a intensas para Chiapas este lunes y martes, debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos que afectarán la región. Las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de hasta 150 milímetros, especialmente en las zonas sur y sureste del estado, acompañadas de descargas eléctricas y vientos con rachas de hasta 40 km/h.

De acuerdo con el reporte, el acercamiento de la vaguada monzónica, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica y el acercamiento de la onda tropical número 26, propiciará condiciones para lluvias significativas.

Además, se prevé un oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros en las costas de Chiapas, lo que representa un riesgo adicional para la población costera.

Récord

Chiapas registra hasta el momento una de las mayores acumulaciones de lluvia en el país. Según datos del SMN, al 18 de agosto, la estación meteorológica de Escuintla, en la región del Soconusco, ha reportado la extraordinaria cantidad de dos mil 456.6 milímetros de agua.

Para dimensionar esta cifra, equivale a llenar poco más de 24 albercas olímpicas sobre cada metro cuadrado de terreno, un volumen que refleja la intensidad de la temporada en la entidad.

Pronóstico

Las autoridades meteorológicas destacan que para el lunes se esperan los mayores acumulados de lluvia en la entidad, con especial foco en las porciones sur y sureste del estado, donde podrán sobrepasar los 75 mm.

Para el martes se esperan precipitaciones de 50 a 75 mm en diversas regiones del estado.