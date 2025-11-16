Se pronuncian a favor de la justicia

Alrededor de 500 personas marcharon por la paz y la justicia en Comitán en la mañana de ayer, para exigir un alto a la violencia, a la inseguridad, a las desapariciones de personas en el país, además de pedir justicia por el artero crimen de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, uniéndose así a la movilización nacional.

Los manifestantes caminaron alrededor de cuatro kilómetros, desde el parque de la colonia Miguel Alemán, el bulevar Dr. Belisario Domínguez, calle Central hasta llegar al parque central y se apostaron frente a la alcaldía municipal.

Hombres y mujeres, acompañados de niños gritaron consignas tales como: ¡Despierta Comitán! ¡Uruapan no está solo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Justicia para Carlos Manzo! ¡El pueblo callado jamás será escuchado!, entre otros más.

Al llegar a la explanada del parque central, familiares de personas desaparecidas tomaron los ºmicrófonos y dijeron que a pesar del miedo y de los intentos por callarlos para no seguir con la búsqueda de sus seres queridos, ellos decidieron participar en esta marcha y que no pierden las esperanzas de localizar a sus familiares desaparecidos en Chamic y Frontera Comalapa.