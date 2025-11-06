Se pronuncian contra acoso a la presidenta

En una postura unánime y firme, la LXIX Legislatura del Congreso del Estado se pronunció este miércoles para repudiar el acoso del que fue víctima la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante un acto público el día de martes.

La declaración emitida por la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, quien, rompiendo el anonimato que a menudo rodea estas agresiones, manifestó el sentimiento colectivo de las mujeres que han sido silenciadas.

“No podemos callar desde nuestro anonimato. La presidenta lo vivió el día de ayer de manera pública, en la calle. Hoy no hablo solo por mí, sino por todas las que hemos sido silenciadas, desacreditadas o ridiculizadas”, expresó la legisladora.

“Por aquellas que lidian con la invisibilidad, el miedo y la impunidad. Porque las que, a pesar de todo, seguimos de pie”, indicó.

En su intervención, la diputada dejó claro que la defensa de la mandataria trasciende cualquier color partidista. “Defender a Claudia Sheinbaum no es un acto partidista, es un acto de sororidad, de justicia y de dignidad”, afirmó.

Llamado

“Es decir, con claridad, no más violencia, no más acoso, no más discursos que minimicen o normalicen estas agresiones. Exigimos respeto a todas las mujeres”, agregó.

El pronunciamiento destacó la doble dimensión de la agresión: contra la jefa de Estado y contra cualquier mujer.

“Hoy en particular a nuestra presidenta, como representante del país, cómo comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México, pero también como mujer. Porque lo que se le hace a ella nos lo hacen a todas”, señaló.

Advirtió sobre el peligro de permitir que la violencia se convierta en una herramienta política. “Porque si permitimos que la violencia siga siendo parte del juego político, estaremos perpetuando el mismo sistema que tanto nos ha costado”, subrayó.

“Hoy, como mujer, como una mujer que ha vivido el acoso y como una mujer que ha vivido la violencia política, me uno a su causa, a la de todas. No estamos solas, nuestra voz unida es más fuerte que el agravio y seguiremos hablando incluso cuando quieran silenciarnos”, insistió.

El pleno de legisladores respaldó con su presencia y una ovación cerrada las palabras de su presidenta, sellando una postura institucional que clama por dignidad, justicia y el fin de la violencia contra las mujeres en todos los espacios, incluida la esfera política más alta.