Se pronuncian contra ley censura

El Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, dirigido por la presidenta Catalina Caravantes Almaraz, expresó total rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno Federal que pretende reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La propuesta, consideró el partido, conocida como “ley censura”, ha encendido alertas por su contenido que podría ser un paso a la censura y al control gubernamental de medios y plataformas digitales.

“Esta iniciativa no busca mejorar la comunicación ni garantizar derechos al acceso a la información, lo que busca es silenciar. No podemos permitir que desde el poder decidan qué se puede decir y qué no. Eso es el parteaguas de un retroceso peligroso para nuestra democracia”, afirmó Caravantes Almaraz.

La dirigente estatal señaló como preocupante la intención de desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo que ha garantizado el equilibrio y la transparencia en el sector.

“En su lugar, se propone la creación de una nueva agencia bajo su control directo, lo que podría abrir la puerta a posibles actos de censura y decisiones discrecionales sobre los contenidos que circulan en los medios de comunicación y redes sociales”, expresó.

Para la representante, la propuesta significa una grave amenaza para los derechos de la ciudadanía, al afectar la libertad de opinión, la privacidad y la posibilidad de crear y compartir contenido digital de manera libre.

Para explicar la gravedad de la reforma, la presidenta señaló que el nuevo marco legal permitiría al gobierno decidir qué redes sociales, plataformas o medios digitales pueden operar en México, lo cual, consideró Caravantes, vulnera principios democráticos que protegen la libertad de expresión.

Dicho posicionamiento estatal se alinea con el llamado que ha hecho el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien ha reiterado que las telecomunicaciones no son un asunto técnico, sino un tema que afecta directamente la vida de millones de familias mexicanas.