Se pueden prevenir 38 % de los cánceres

En México, algunos tipos de cáncer han mostrado incrementos en su incidencia en los últimos años, entre ellos el de mama, próstata y colorrectal. Más de 200 mil personas fueron diagnosticadas con algún tipo de tumor solo durante el 2022.

De acuerdo con especialistas estas tendencias se asocian a cambios demográficos, como el envejecimiento poblacional, así como a transformaciones en factores epidemiológicos.

Aproximadamente el 38 % de los cánceres se pueden prevenir evitando los factores de riesgo e implementando estrategias de prevención basadas en la evidencia. La mortalidad por cáncer se reduce cuando los casos se detectan y tratan precozmente.

Avances oncológicos

Señalan que en los últimos diez años, la oncología en México ha experimentado una evolución significativa impulsada por el avance científico y una mayor generación de conocimiento sobre el cáncer.

Durante la última década, la investigación oncológica ha mostrado crecimiento en México, con mayor participación en estudios clínicos y colaboración internacional. Se ha incrementado la generación de evidencia sobre factores genéticos, ambientales y sociales, así como el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de datos y tendencias en cáncer.

A diez años de avances en oncología, México presenta un panorama en el que el desarrollo científico coexiste con desafíos estructurales. El análisis continuo de datos y tendencias resulta fundamental para comprender la evolución del cáncer en el país.

De acuerdo con estimaciones internacionales, al menos 577 mil 487 personas viven como supervivientes del cáncer en una prevalencia a cinco años, lo que refleja tanto la magnitud del desafío como los avances en detección y tratamiento. En los últimos años, el número de personas que viven después de un diagnóstico oncológico ha aumentado.