Se pueden registrar al PEUA: Productores

Las ventanillas para la inscripción y reinscripción del Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA) continúan abiertas para el registro de productores agrícolas en Chiapas y el resto del país, así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Al registrarse para este programa los productores pueden recibir un subsidio de hasta 95 % del costo de la energía eléctrica, lo que representa un apoyo importante para impulsar la producción de alimentos y avanzar hacia la soberanía alimentaria.

Centros de inscripción

En Chiapas las y los productores pueden inscribirse o reinscribirse en las ventanillas de atención en los Distritos de Desarrollo Rural, ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Motozintla, Tapachula, Tonalá y Selva.

También pueden hacerlo en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), en Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Cintalapa, Venustiano Carranza, San Cristóbal, Altamirano/Oxchuc, Chenalhó, Comitán, Trinitaria, San Gregorio, Las Margaritas, Villaflores, Villa Corzo, Pichucalco, Juárez, Tapilula, Bochil, Simojovel, entre otros.

Es importante tomar en cuenta que los productores deben cumplir con sus obligaciones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instituciones involucradas en este programa.

Si el expediente está actualizado, solo es necesario solicitar la reinscripción en las ventanillas de la Secretaría de Agricultura para mantener la cuota energética durante el ejercicio fiscal 2026.

El objetivo del Gobierno Federal es otorgar una cuota energética a tarifa de estímulo a las y los productores agrícolas que cuenten con título o concesión de uso de agua vigente.