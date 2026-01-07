Se quejan por altos precios de las roscas

Debido al alto precio en que se vende una rosca de reyes, muchas familias del municipio de Tonalá optaron por no comprar en tiendas, o bien las que vendían comerciantes en el mercado Manuel Larráinzar.

Rosario Jiménez Ordóñez, habitante, mencionó el ejemplo de las tiendas grandes, donde una rosca de reyes tenía un valor de 400 a 500 pesos, por lo que les pareció un abuso, “una grosería”, pues el año pasado estas mismas oscilaban entre los 200 a 250 pesos, lo que es una diferencia notable.

Comentaron que la tradición del Día de Reyes es para poder disfrutar entre cercanos de forma alegre, pero sobre todo, que este postre tradicional esté al alcance de todos los bolsillos para poder disfrutarlos y mantener la tradición.

Aseguraron que ante los elevados precios en que se ofertan las roscas en Tonalá, no tuvieron opción más que hacerlas ellos mismos en hornos y otros más elaboraron roscas de galleta. El propósito, finalizaron, es que no se quedaran sin partir la rosca en la mesa de sus casas, para no dejar pasar la festividad del Día de Reyes este 6 de enero.