Se quejan por dilación en cambios de claves

Maestros de secundarias técnicas, pertenecientes a la CNTE 7, se manifestaron este viernes frente a las oficinas alternas a la Secretaría de Educación Federalizada, sobre la avenida 4a Norte y calle 18a Oriente, por motivo a la dilación de trámites de cambio de claves de asignaturas.

Los quejosos señalaron que las anteriores autoridades al momento de entregar las plazas a los docentes de nuevo ingreso, les otorgaron claves que no pertenecen a la asignatura que imparten, lo que ha ocasionado diferentes problemáticas.

Pronunciamiento

Fabián Ezequiel Ruvalcaba Duarte, titular de la Secretaría de trabajo y conflictos del nivel de secundarias técnicas en la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), detalló que al no concluirse la entrega de las claves, a los profesores de secundarias se les retiene sus sueldos.

“La exigencia es que se acelere la gestión, porque al hacer el trámite este cancela las claves presupuestales que no son afines, pero ya hay una retención salarial y mientras no se cree la nueva clave presupuestal el compañero no puede cobrar; hay compañeros que llevan un año esperando la creación de las nuevas claves”, sostuvo.

Asimismo, agregó que hay otros de sus compañeros que tienen claves omitidas, por lo que no fueron considerados en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), en consecuencia hoy tienen problemas para hacer trámites e incluso hasta para inscribirse en los procesos de cadena de cambio.