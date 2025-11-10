Se quejan por las altas tarifas en recibo de luz

Familias de la ciudad de Pijijiapan se quejaron de las altas tarifas en el recibo de luz más reciente, sin que hasta el momento el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dé una explicación sobre este elevado precio.

De manera indignada y preocupada, el grupo de habitantes liderado por Victoria de Lucio Guzmán, expresó que el aumento injustificado es un gran negocio para dicha empresa, sobre todo con la llegada del fin de año.

Habitantes de Pijijiapan denunciaron que durante las noches se registran constantes apagones, lo que afecta el funcionamiento de los aparatos eléctricos

Señalaron que la CFE, no hace conciencia de que los trabajos están muy escasos y que tampoco les importa si las familias tienen o no dinero para pagar los recibos.