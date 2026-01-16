Se quema a´rbol emblema´tico de hule con más de 50 años

Autoridades de Protección Civil (PC) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedurbe) del ayuntamiento de Tapachula valorarán la posibilidad de derribar un longevo árbol de más de 50 años ubicado a un costado de la Central Oriente, frente a las instalaciones de la 36.ª zona Militar, que se incendió durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves, ya que presenta daños estructurales al quemarse parte de la base y con ello el riesgo de caer.

El llamado “árbol de Hule”, que creció muy cerca de la banqueta a un costado del río Texcuyuapan ha sido escenario de muchos episodios trágicos, con enormes ramas, en junio del 2019 una de ellas se desprendió en forma repentina y cayó sobre una mujer adulto mayor que caminaba junto con un menor por la banqueta, misma que golpeo en la cabeza y provocó su muerte, así como la de un motociclista y un taxista que fueron a chocar con su base y que también murieron como consecuencia.

Se desconoce cómo inició el siniestro

Sobre el incendio del que se desconoce como inició, minutos antes de la media noche llamadas a los números de emergencia alertaron sobre la quema de este, que empezaba a tomar grandes dimensiones por lo que al lugar acudieron unidades de auxilio de ataque rápido de Protección Civil (PC) y Bomberos.

Durante varias horas los bomberos y personal de PC trabajaron con pipas de agua para controlar y sofocar el incendio que dañó en su mayoría la base del árbol de Hule, de aproximadamente 30 metros de altura y con una antigüedad de más de 50 años.