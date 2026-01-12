Se quema basurero clandestino en Tuxtla Chico

Un fuerte incendio de pastizal y basurero clandestino se registró en la comunidad fronteriza de Talismán, en el municipio de Tuxtla Chico, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia para su atención.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Protección Civil (PC), el siniestro se dio en un lote baldío a la altura del lugar conocido como “El Chical”, generando un denso humo que abarcó la carretera hacia Guatemala.

Ante los reportes de esa situación, se activaron los protocolos de atención, logrando controlar el fuego en la zona sin que se registraran personas lesionadas o afectaciones mayores.

El organismo hizo un llamado a la población a extremar medidas de prevención ante el inicio de la temporada de estiaje, ya que las altas temperaturas y lo seco del ambiente hace que se generen los incendios.

En este caso se consideró que fue un hecho provocado, ya que el inicio del fuego se derivó en un basurero clandestino saliéndose de control, abarcó parte de arbustos y matorrales, aunque después pudo detenerse.