Se reactiva incendio en La Sepultura

Decenas de combatientes siguen en labores de liquidación del incendio registrado al interior del área natural protegida conocida como La Sepultura, debido a que dicho siniestro se reactivó.

En la tarjeta informativa que se difunde sobre la actualización del tema, se detalló que el incendio forestal apareció de nuevo este 5 de febrero, se lleva un control de un 90 % y una liquidación del 70 %.

En la información, se indicó que en principio se habían quemado alrededor de mil 450 hectáreas, entre hojarascas, pastos y hierbas, además de bosque de pino, selva baja caducifolia y sabanoide.

Localización

La ubicación del siniestro es en el municipio de Arriaga, a la altura del paraje Monte Bonito. En la zona se llevaron a cabo 300 metros de brecha cortafuego y 500 metros entre liquidación húmeda y seca.

En las labores de liquidación del incendio participa personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), además de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras instituciones.

Para atender el siniestro se han utilizado al menos 11 vehículos de diversas dependencias. En la zona, el riesgo de propagación es alto y hace unas horas se ubicó un viento de hasta 45 km/h.

“Se realizó la reunión inicial para establecer la coordinación del personal combatiente para dar atención a dos frentes activos al momento, dividiendo al personal estratégicamente en ambos sectores”, se informó en la tarjeta informativa en el rubro de observaciones.