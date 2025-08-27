Se reagrupará CNTE al iniciar el ciclo escolar

El secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Isael González Vázquez, expresó que reagruparán filas una vez que inicie el ciclo escolar, para analizar la ruta del movimiento magisterial, dado que entre julio y agosto se atendieron las cadenas de cambios de todos los niveles.

Indicó que en cada región se realizó un balance sobre la huelga nacional realizada en Ciudad de México en mayo pasado, sobre la postura del Gobierno Estatal y Federal, y comenzar a discutir las próximas actividades, como cuándo reanudar la huelga nacional o bien, si lo harían solo a nivel local.

Movimiento

Enfatizó que el movimiento magisterial en Chiapas se mantiene activo, no hay receso, sí lo hay para los alumnos, pero los docentes trabajan en diferentes enfoques y actividades; como preparar su material didáctico y programa previo al inicio del ciclo escolar, o bien, estar en los procesos de cadenas de cambios.

La Sección 7 tiene una estructura muy amplia, en cada región hay un coordinador, uno para educación alternativa, de caja de ahorro, representación de Fabes, un secretario general, representante de centros de trabajos. Todos siempre tienen actividades. Lo mismo en el Comité Seccional.

Demanda

La demanda es la abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto y López Obrador, así como de la ley del Issste de 2007; en Chiapas hay algunas pendientes, pero destacó que las principales sí fueron atendidas por el Gobierno, como la reactivación de la bilateralidad, plazas omitidas, de la caja de ahorro, y hay una mesa de diálogo tripartita.

Reiteró que no hay fecha para retomar la huelga, se van a reorganizar las delegaciones por los cambios que hubo en las cadenas. Las bases decidirán y si se retoma a nivel nacional o local, porque también hay pendientes en la entidad.