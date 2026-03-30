Se realiza con éxito la Noche de Piano en San Cristóbal

Todo un éxito resultó la Noche de Piano organizada por la Fundación Unach, que tuvo como sede el auditorio Manuel José de Rojas, de la Facultad de Derecho, en San Cristóbal de Las Casas.

Los sonidos y los aplausos inundaron el recinto emblemático del Campus III de la universidad, donde los asistentes se deleitaron con las distintas interpretaciones, que salían de las manos prodigiosas que tocaban el piano.

Fue una noche plena, donde la solidaridad con la universidad se unió con el reconocimiento al talento que se expresó a través del arte, iluminando el escenario del auditorio Manuel José de Rojas.

Durante la velada, talentos como Nicolás Vargas, Catherine Coello, Julián Esquivel López, Fernanda Izel Trujillo, Pablo José Gómez y Ángel Julián Roblero, compartieron escenario con los maestros Douglas Bringas y Martín Cuéllar.

Este evento nace del compromiso institucional y de la Fundación Unach, para abrir nuevos espacios al arte y la cultura, para el goce y disfrute de nuestra comunidad y de la sociedad general.

La Fundación Unach es un baluarte en la gestión universitaria, desde donde se extienden vínculos con distintos sectores, a fin de generar beneficios que impacten en la formación integral de los futuros profesionales.