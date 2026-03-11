Se realiza en la Unach Jornada 8M 2026

La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realizó la Jornada 8M 2026, la cual tuvo como objetivo generar espacios de reflexión, diálogo y participación en torno a la condición de las mujeres en la actualidad.

Durante el acto inaugural de este evento, desarrollado en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que, a pesar de los grandes avances logrados en el país, aún existen muchos retos para alcanzar la igualdad sustantiva y real.

En este sentido, describió que este tipo de encuentros nos recuerdan que el cambio es posible cuando se actúa de manera sensible, responsable y colectiva, por lo que hay que destacar el rol que está jugando nuestra universidad, impulsando acciones afirmativas para hacerlas visibles, entender sus causas y buscar soluciones, en todos los contextos.

En este marco, la secretaria para la Inclusión y Diversidad Cultural, Myriam Jazmín González González, refirió que a través de este evento se busca conocer las diferentes experiencias que significa ser mujer, otorgando un foro de expresión y reflexión acerca de la lucha que diariamente enfrentan muchas personas para alcanzar nuevas metas y aprovechar las brechas de quienes las antecedieron.

Conversatorio

Durante la inauguración de la Jornada se contó con la presencia de la fiscal de la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Silvia Velázquez Sánchez; la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco; la secretaria de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Mónica Guillén Sánchez y la directora de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, Joseana Beetzabe de la Rosa Celaya.

Como parte del programa inaugural, se realizó el conversatorio “Tú cuidas, te cuidan, te cuidas: Hacia un sistema de cuidados universitarios”, un espacio pensado para analizar cómo los cuidados atraviesan la vida académica, laboral y estudiantil, así como dialogar sobre la corresponsabilidad y las acciones necesarias para avanzar hacia una universidad que también cuide, que contó con la participación de las académicas Nancy Zárate Castillo y Josefina Martínez Chávez y la moderación de María Jimena León.