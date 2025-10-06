Se realiza Operativo Transporte Seguro en la Perla del Soconusco

Como parte de las acciones para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), llevó a cabo un operativo con el apoyo del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) denominado Transporte Seguro en distintos puntos de la ciudad de Tapachula.

Despliegue

Durante el despliegue del operativo, el personal de la SMyT supervisó vehículos, de los cuales 32 fueron unidades del servicio colectivo, 11 taxis y tres autos particulares.

En esta intervención, se realizaron infracciones por faltas administrativas a conductores de algunos vehículos.

El objetivo principal del operativo fue verificar que los operadores del transporte público de Tapachula, cumplan con la normatividad vigente, así como brindar mayor seguridad a los usuarios de las distintas rutas colectivas, mediante la revisión de documentos, condiciones mecánicas de las unidades y el comportamiento de los conductores.

Continuarán operativos

Las autoridades reiteraron que estas acciones continuarán realizándose de forma aleatoria y permanente, con el propósito de prevenir incidentes, inhibir conductas delictivas y reforzar la confianza ciudadana en el transporte público.

Descanso

Se hizo un llamado por la SMyT para que los conductores cumplan con la ley y los usuarios denuncien cualquier irregularidad.

Con este tipo de operativos, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la seguridad y bienestar de la población tapachulteca.