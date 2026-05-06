Se realiza una edición más de Colonias al 100

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana de la capital, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza el alcalde Ángel Torres Culebro, realizó una edición más del programa Colonias al 100, con acciones de limpieza, pintura y mantenimiento de espacios públicos, en la colonia La Delicias.

Trabajo constante

Al reconocer el gran trabajo que realiza personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informó que todos los días, desde la mañana, las y los trabajadores ponen su mayor esfuerzo para contribuir en el mejoramiento de la imagen urbana de la capital.

Llamado

A unos meses que inició este proyecto, suman más de 43 colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, atendidos.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a poner la basura en su lugar para contar con una mejor imagen urbana, en beneficio de las familias capitalinas.