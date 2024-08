Se reanuda transporte a la frontera con Guatemala

Después de 20 días de inactividad se reanudó la circulación vehicular en esta zona. Juan Orel / CP

El pasado lunes se reaperturó el paso y el transporte público reactivó sus actividades para viajar a la frontera con Guatemala y a la región Sierra, esto después de más de 20 días de bloqueos totales en las carreteras federales 190 y 211.

No obstante, se recomienda extremar precauciones para viajar a esta región, ya que de acuerdo a denuncias ciudadanas, sobre la carretera federal 190 se mantienen filtros de revisión por parte de civiles.

Señalan que para evitar mayores problemas hay que portar una identificación oficial, contestar a las preguntas con serenidad y sobre todo, no portar artículos bélicos, aunado a que en el celular no deben tener archivos de imágenes o videos que hagan alusión a la situación que se vive en la zona.

La circulación en estos tramos ha disminuido de manera drástica, quienes lo realizan es bajo propio riesgo y por emergencia, por lo que se recomienda no transitar antes de seis de la mañana y después de las cinco de la tarde.

Recomendación

Asimismo, se alertó evitar viajes de turismo o portar una identificación de otro estado o país. “No se arriesgue, o si viaja, recuerde avisar a sus familiares a la hora que tome el transporte; después tendrá que guardar el teléfono o entregarlo al transportista para que se lo devuelva hasta que llegue a su destino”, señalaron.

Recordaron tomar en cuenta que solo se pueden hacer viajes directos de Comitán a Frontera Comalapa, no se puede bajar a mitad de camino, ni en el desvío a una comunidad, para ello existe el transporte directo a cada una de las comunidades de la zona, o en su caso, el transporte que solo llega hasta Chamic.

Si viaja en vehículo particular deben extremar precauciones, no tener vidrios polarizados, guardar teléfonos celulares y no transportar artículos de internet (antenas o módem).

Sin embargo, que si no tiene necesidad de viajar a la región Frontera o Sierra, “no lo haga, está latente cualquier situación de violencia sobre estos tramos carreteros, las cuales se han vuelto inseguros de transitar”.