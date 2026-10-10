Se recibió 2.5 por ciento de inversión en transporte

Chiapas recibió tres mil 24.8 millones de pesos en inversión federal para infraestructura de transporte durante 2025. La cifra representa solo el 2.5 % del total nacional. El Anuario Estadístico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La Ciudad de México recibió 36 mil 397.3 millones de pesos, equivalentes al 24.2 % del total. El Estado de México obtuvo 27 mil 529.0 millones, con 22.9 %. Juntos concentran casi la mitad de la inversión nacional. El total ejercido en el país fue de 120 mil 111.9 millones de pesos.

Chiapas tiene 6.1 millones de habitantes y una extensión de 73 mil 311 kilómetros cuadrados. La inversión por habitante es una de las más bajas del país. Oaxaca recibió nueve mil 069.0 millones, Guerrero cuatro mil 610.9 millones y Veracruz dos mil 196.4 millones. Chiapas queda por debajo de varios estados del Sur-Sureste.

Del total chiapaneco, el sector central aportó tres mil 21.7 millones. El sector paraestatal solo 3.1 millones. La inversión se destinó principalmente a carreteras. La entidad no recibió recursos para infraestructura ferroviaria en 2025.

Brecha

El Anuario también muestra que la inversión en Chiapas representa el 2.5 % del total. La entidad tiene el 4.6 % de la población nacional. La brecha entre peso demográfico y peso presupuestal es significativa. La Ciudad de México, con 9.2 millones de habitantes, recibe casi diez veces más recursos.

La inversión federal en Chiapas contrasta con sus carencias. El estado tiene el 69.9 % de rezago habitacional, el más alto del país. Solo el 40.6 % de las viviendas tiene acceso a agua potable. La red rural carece de pavimentación en casi su totalidad. La marginación es “muy alta”, según el Consejo Nacional de Población.