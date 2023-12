Se reduce incidencia delictiva en la capital

Se dio a conocer que la comunicación directa entre sociedad y autoridades da buenos resultados. Carlos López / CP

En Tuxtla Gutiérrez se ha logrado la reducción del 19 % de la incidencia delictiva, específicamente en los delitos de alto impacto, en comparación con el año inmediato anterior, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Cifra negra

De manera puntual, el titular de la citada dependencia municipal, Jorge Alexis Zuart Córdova, comentó lo siguiente: “(…) hay una cifra negra, es decir, aquellos delitos que no se denuncian, pero que sí suceden, como el robo de medidor, robo de baterías o cristalazos, robos menores… o incluso robos a transeúntes o casa habitación, de los que no se interpone una denuncia por falta de confianza o porque no saben cómo hacerlo. Eso es lo que se está atacando, la cifra negra que genera el temor, miedo e incertidumbre”.

En ese caso, ejemplificó, si un ciudadano tiene que ir a su trabajo, sale de casa y nota que su automóvil no tiene la batería, seguramente le provoca enojo y nada más, siendo eso lo que se busca atacar. Por otra parte, está la estrategia de alto impacto de delitos denunciados, que integran a las diversas colonias.

Tecnología

Comentó que por medio de los grupos de WhatsApp, de Base Gamma y de la app “Tuxtla Segura” se atienden situaciones que parecen menores, pero que poco a poco pueden ir creciendo hasta convertirse en temas de peligro, pues de manera inicial un grupo de personas puede empezar a ingerir bebidas alcohólicas, luego se convierten en consumidores de enervantes, después comienzan a robar portando un cuchillo, después con armas de fuego, generando delitos de alto impacto. Por lo tanto, lo que se persigue es atacar esos incidentes desde la raíz y cortando el crecimiento de los mismos.

Por último, invitó a las y los ciudadanos a apropiarse de esta estrategia, porque si bien iniciaron en la gestión que encabeza el alcalde Carlos Morales, el objetivo es que se mantengan a futuro para que sigan brindando beneficios.