Se reduce la producción de nochebuena

La venta de la colorida flor de nochebuena ha comenzado en distintos puntos del estado, esto previo a las fiestas decembrinas. Sin embargo, la producción local tuvo una reducción en comparación a años anteriores.

Las comunidades de Vistahermosa y Amendú, pertenecientes al municipio de Berriozábal, son reconocidas por ser productoras de plantas de ornato y frutales. Esta temporada, la mayoría de los viveros no superó las dos mil plantas de nochebuena cosechadas.

Quienes decidieron producir en gran cantidad han comenzado a enviar sus plantas a municipios aledaños, e incluso a estados vecinos y evitar pérdidas a finales de año.

Razones

Una de las razones principales se debe a que en las últimas dos temporadas navideñas se presentaron pérdidas en la venta total de plantas cosechadas, se vendió poco más de la mitad y el resto se perdió.

“Ahorita la temporada ha estado muy baja; si se invierte mucho y no se gana, es perder dinero. De acá a diciembre se tiene que vender; si no, ahí se queda, después ya no se vende”, explicó Jorge Ovando, productor local.

Otra situación que les afectó fue la ola de inseguridad vivida en años anteriores. De acuerdo con Ovando Morales, la gente quedó con una percepción de miedo, lo que generó que quienes se dedican a esta actividad no vendieran sus plantas de temporada ante la falta de visitantes.

Producción

Usualmente, la producción de las nochebuenas comienza a mediados de año, entre julio y agosto. Su cuidado demanda regarlas todos los días, así como aplicar fertilizantes para cuidar su desarrollo.

El precio de las plantas oscila entre los 50 y 65 pesos. Los productores ofertan las nochebuenas en los puntos conocidos como el “Mercado de las Flores” y el tianguis dominical del municipio de Berriozábal.

Finalmente lanzaron una invitación para que la ciudadanía adquiera sus plantas de temporada, a fin de contribuir a la economía local y, a la vez, reconocer el trabajo de los productores.