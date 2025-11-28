Se reduce pobreza laboral en Chiapas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer su informe sobre la evolución de la pobreza laboral en el país, donde Chiapas, de acuerdo con los datos correspondientes al primer trimestre de 2024, registró una reducción del 1.2 por ciento en el porcentaje de su población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria.

Diferencia con el centro del país

Este dato estatal contrasta con la situación a nivel nacional, donde el indicador de pobreza laboral presentó un incremento, pasando de 36.8 a 37.9 por ciento de la población entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024.

Más allá del indicador de pobreza, el reporte profundiza en el ingreso laboral real per cápita, donde también se observan movimientos significativos. A nivel nacional, este ingreso mostró un decremento trimestral del 1.6 por ciento.

Chiapas destaca con uno de los aumentos más pronunciados en cuanto al ingreso laboral per cápita, con un alza de 7.2 %, solo por debajo de Queretaro con 7.8 %.

Informalidad laboral

Otro de los ejes centrales del informe es la tasa de informalidad laboral. En este aspecto, el dato nacional es que 54.6 de cada 100 trabajadores en el país se desempeñan en la informalidad, en Chiapas es el 77 % de la población en esta condición.

En el tercer trimestre de 2025, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de siete mil 472.72 pesos al mes. Los hombres ocupados reportaron un ingreso real mensual de ocho mil 137.40 y las mujeres, de seis mil 519.53 pesos.

El sector masculino ocupado reportó un ingreso mayor al de las mujeres por un monto de mil 617.87 pesos. Lo anterior representó un incremento en la variación anual de los ingresos laborales reales promedio de 0.9 % para los hombres y de 1.3 % para las mujeres.