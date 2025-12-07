Se reducen 78 % los incendios forestales

Al cierre del año, Chiapas logró una reducción del 78 % en el número de incendios forestales, estadística que generó pasar del segundo al doceavo lugar a nivel nacional en cuanto a siniestros registrados, informó Malena Torres Abarca, secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn).

La funcionaria destacó la comparativa de superficie afectada, el año pasado, dijo, se quemaron 187 mil hectáreas, mientras que en el presente ciclo la cifra descendió a 39 mil hectáreas, éxito que atribuyó a la coordinación permanente entre dependencias estatales y federales.

Reducción

“Gracias a las acciones del gobernador y a las instrucciones de trabajar juntos, logramos bajar un 78 % en los incendios en Chiapas”, afirmó Torres Abarca.

Celebró la colaboración entre la Semahn, Protección Civil (PC) Estatal, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y los cuerpos de bomberos, con quienes recientemente se firmó un convenio de apoyo que incluye la entrega de material hidráulico para fortalecer sus capacidades.

Resaltó que el trabajo se ha centrado en la prevención, con acciones como la creación de brechas cortafuego dentro del proyecto de microcuencas, que opera en 33 municipios, 90 comunidades y 71 microcuencas.

“No se trabaja tanto en la detención de las personas, sino en el tema de la prevención”, explicó.

Participantes

En estas labores participan comunidades locales y combatientes de la propia Semahn, personal con décadas de experiencia que también se coordina para la atención activa de los siniestros.

Finalmente, Torres Abarca hizo un llamado a la ciudadanía para generar conciencia, en especial en temporada de peregrinaciones, solicitando apagar fogatas por completo y no dejar cerillos, cigarros o antorchas encendidas en zonas de riesgo, ya que estas medidas complementarias son fundamentales para la mitigación.