Se registra incendio en basurero clandestino

Un fuerte incendio se registra desde la noche del domingo en el basurero clandestino que tiene el municipio de Cacahoatán en el ejido Unión Roja.

Fueron vecinos de la zona que reportaron el siniestro a la Secretaría de Protección Civil, por lo que ante la alerta se activaron las acciones para trabajar en su control.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se encuentran laborando en el control y extinción del fuego, lo cual se ha dificultado por las condiciones climáticas.

Contaminación

Los habitantes han denunciado que ese basurero pasa en las márgenes de un río, el cual está siendo contaminado por los lixiviados que escurren del tiradero.

Ante esa situación han pedido la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) del estado, para que se atienda la problemática.

Sin permisos

Se indicó que ese tiradero a cielo abierto no cuenta con permisos oficiales, aunque es utilizado por el Ayuntamiento municipal, para ir a dejar ahí todos los residuos sólidos que recolectan a diario.