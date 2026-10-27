Se registra la primera helada en el Valle de Jovel

Este lunes, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y sus municipios aledaños se registró la primera helada de la temporada invernal 2026.

La temperaturas descendieron hasta los cinco grados, y en la periferia el termómetro bajó aun más, lo que ocasionó que los campos se cubrieran de una capa de hielo.

Clima

El descenso de la temperatura ocurrió desde la tarde noche del domingo, resintiéndose más en las zonas de la periferia del Valle de Jovel.

El municipio donde más bajó el termómetro fue en Zinacantán. Los campos y techos de las casas se pudo observar la presencia de la capa de hielo.

Ante esta situación personal de los grupos de auxilio y seguridad hicieron un llamado a la población a extremar los cuidados, sobre todo en menores de edad y personas adultas.

De igual manera exhortaron a evitar el uso de anafres con carbón ardiendo en las habitaciones, debido al riesgo de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono.