Se registra otra vez mala calidad del aire

Este lunes 25 de mayo se reportó una mala calidad del aire en Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Samahn).

Determinó un riesgo alto para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, debido a las partículas suspendidas (PM2.5) en la Zona Metropolitana.

Las partículas se definen como los componentes, ya sean sólidos o líquidos, que están suspendidos en el ambiente; tienen diferentes tamaños y, en función de este, es la clasificación en la que se colocan.

Las más gruesas eran las partículas suspendidas totales, aunque ya no son un indicador de calidad del aire; después están las de diámetro aerodinámico menor a 10 micras; y las que actualmente se monitorean son aquellas con diámetro menor a 2.5 micrómetros, conocidas como PM 2.5.

En las plantas y en los árboles, las partículas se depositan en las hojas y, conforme se acumulan, afectan el proceso de fotosíntesis, reduciendo su función porque sus poros están tapados, impidiendo el intercambio gaseoso.

La Secretaría de Protección Civil exhortó a la población a seguir medidas de seguridad y salud, como evitar actividades al aire libre, que niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias permanezcan en interiores.

Evitar la quema de basura, el uso de leña y limitar el uso de vehículos particulares para prevenir el aumento de contaminantes. Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de partículas al domicilio. La exposición al aire contaminado representa un riesgo directo para la salud.