Se registran casos de sarampión en zona Altos

Durante los últimos días, a través de redes sociales, se ha viralizado el caso de una niña de 10 años que sufre de una complicación derivada del sarampión, enfermedad viral que se transmite con facilidad a través de las gotas de saliva. Hasta el momento se sabe de otros casos en Chamula y Chenalhó.

El 10 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud realizó un llamado a la acción regional tras la pérdida del estatus de eliminación del sarampión en las Américas, indicando que en Canadá este virus ha circulado durante ya 12 meses.

En el país también se han registrados casos de sarampión, sobre todo en los estados de Chihuahua y Oaxaca. El comité nacional de vigilancia epidemiológica emitió el 30 de julio un aviso epidemiológico en relación a la situación del sarampión en el territorio.

Ante este panorama, instancias estatales han hecho un llamado a su personal para alcanzar la cobertura ideal de vacunación con la finalidad de cortar la transmisión de la enfermedad.

Pese a que el sarampión produce fiebre, escurrimiento nasal e irritación en los ojos, la forma más fácil de identificarlos es por las ronchas que inician en la cabeza, después proceden al pecho, piernas y pies. Es importante señalar que los humanos son los únicos portadores de este virus.

En caso de tener sarampión, se recomienda quedarse en casa ya que un paciente puede contagiar hasta a 18 personas durante cuatro días anteriores y posteriores a la aparición de las ronchas. La enfermedad no requiere de antibiótico por proceder de un virus, a menos que se tuviera alguna complicación como neumonía, que sí lo amerite.