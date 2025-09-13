Se registran derrumbes en Huixtla-Motozintla

Una serie de derrumbes y deslaves se han registrado en los últimos días en el tramo carretero entre Huixtla y Motozintla, aunque hasta el momento existe circulación vehicular.

En varios lugares se ha dado el desgajamiento de tierra, árboles y piedras, ante lo cual las autoridades han pedido a los automovilistas extremar las precauciones al circular por la zona.

Sin embargo, existen quejas de que ni Protección Civil ni la Secretaría de Seguridad del Pueblo con su sector vial, han desplegado operativos para prevenir los riesgos que existen en estos momentos.

Los intensos aguaceros han provocado el reblandecimiento del suelo y con ello los deslaves, aunque en ninguno de los casos se han obstruido los dos carriles.

Habitantes de la zona han procedido al retiro de árboles o rocas que han caído sobre la cinta asfáltica como ocurrió en la comunidad Nueva Tenochtitlán.

Los propios conductores de vehículos envían mensajes para que se extremen las precauciones al circular, sobre todo cuando está lloviendo por el riesgo de accidentes.