Se registran incendios de pastizales

A la contaminación generada por el humo a causa de un incendio que lleva cinco días en el basurero intermunicipal de Tapachula, se suma la quema de pastizales en predios de la Perla del Soconusco y el municipio fronterizo de Suchiate.

Este viernes, elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron un incendio de un pastizal en terrenos el libramiento Sur de Tapachula, en donde además había basura acumulada.

Mientras se realizaban esas acciones, la circulación fue controlada por elementos de la policía preventiva, para evitar algún accidente, debido al riesgo por el humo.

Más siniestros

A su vez, en la colonia San Isidro del municipio de Suchiate, los habitantes solicitaron el apoyo a los servicios de emergencia ya que se presentaba un incendio de pastizal en un predio de unas cinco hectáreas que amenazaba llegar a la escuela primaria Jesús Espinoza.

El siniestro ocurrió la tarde de este viernes, por lo que fueron activadas unidades de Protección Civil que acudieron para controlar el fuego con pipas de agua y elaborando brechas para evitar que las llamas se propagaran.

Las autoridades han recomendado a la población que eviten tirar colillas de cigarro encendidas en las márgenes de los caminos y carreteras, ya que debido a lo seco del ambiente, se pueden generar incendios de pastizales y poner en riesgo a la población.