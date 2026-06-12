Se registraron cuatro puntos con bloqueos

En las últimas horas, en varios puntos de Chiapas se registraron bloqueos, lo que afectó la circulación habitual de la población que se movía por esos espacios, según el reporte compartido por parte de las autoridades.

La Secretaría de Protección Civil (PC) en Chiapas, a través del Centro de Monitoreo de Riesgos, informó que hasta las 10 horas de este 11 de junio se registraron cuatro bloqueos.

Más protestas

Uno de los puntos que aún permanece cerrado es el que se encuentra a la altura de la Carretera Panamericana en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxtla Gutiérrez.

La dependencia estatal informó que también se registraron bloqueos sobre el tramo que conecta a Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de Las Casas, en la parte que se ubica a la altura de la caseta de cobro.

Después de las cinco de la mañana, un grupo de profesores y maestras que acompañan la huelga nacional, acudieron al Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” y realizaron un bloqueo temporal que se extendió hasta después de mediodía.

Esta movilización provocó una afectación en cientos de personas que tenían que desplazarse hacia diversos puntos del país.

También Protección Civil (PC) detalló otro punto más como bloqueo, el cual se ubica en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Se trata del campamento que se instaló desde el 1.º de junio.