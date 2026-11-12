A lo largo de este 2026 en algunas zonas de Chiapas se registraron más días con mala calidad del aire, debido a que las normas ambientales se ajustaron y rebasaron los límites máximos permisibles con las partículas contaminantes.

Sobre el tema, Eva Margarita Melgar Paniagua, directora de Cambio Climático y Economía Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), informó que existe una estación de monitoreo automática que se ubica en el centro de la ciudad y analiza los datos sobre la calidad del aire.

Zona

Recordó que el proyecto alcanza a cuatro municipios que son: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal y Suchiapa.

A cada hora se monitorean las partículas suspendidas (PM 2.5), Ozono, Dióxido de Azufre y Dióxido de Nitrógeno, que son los contaminantes, tomando como criterio base la norma correspondiente.

Melgar Paniagua comentó que en este año el límite máximo permisible bajo a 25 microgramos por metro cúbico, por eso se han registrado más días con calidad del aire mala, es decir, ahora las normas son más estrictas.

La quema de pastizales y los incendios forestales generaron que a lo largo de este año se activaran algunas precontingencias ambientales, sin embargo, solo estuvieron activas un par de horas.