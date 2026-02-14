Se regulariza situación de trabajador de Celali

Después de que a mediados de enero se le pidiera su renuncia a Nicolás López Arcos, promotor cultural con 28 años de trabajo en el Centro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura Indígenas (Celali), él mismo ha informado que su situación se ha regularizado tras una junta con autoridades del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

López Arcos indicó que en una segunda reunión con el área jurídica de Coneculta, su situación laboral se normalizó. A partir del lunes 16 de enero estará comisionado en la Casa de la Cultura de La Libertad, en la que atenderá a la región Ch’ol.

Ahí seguirá conservado su puesto, salario y antigüedad. Señaló que en la reunión se expresó que la situación no era personal, sino que la molestia derivó de la forma en que se pidió la renuncia. “Fue por la forma y el desprestigio a toda una trayectoria” agregó.

Sobre el salario, que hace unos días señaló que no había recibido, dijo que de igual forma está regularizado. Recalcó que en su nueva área de trabajo continuará con el mismo compromiso y energía.

El mismo 13 de febrero, a través de un comunicado, la Red de mujeres indígenas lideresas de Chiapas, manifestó su rechazó ante la violencia institucional, laboral y mediática que ha enfrentado la directora del Celali, María de la Flor Gómez, esto a raíz del caso de Nicolás López Arcos.

En el comunicado señalan que “es importante precisar que las decisiones laborales dentro de las instituciones públicas responden a procedimientos administrativos y jerárquicos establecidos”, por lo que no se puede reducir la situación a una decisión personal.